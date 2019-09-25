Политог считает, что с командой Беглова Петербург войдет в 20-ку лучших городов мира

Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ходорковский «приложил руку» к письму священников в поддержку осужденных «оппозиционеров»

Ходорковский «приложил руку» к письму священников в поддержку осужденных «оппозиционеров»

 Президент России поручил обеспечить запасы топлива для прохождения отопительного сезона

Президент России поручил обеспечить запасы топлива для прохождения отопительного сезона
Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

 Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Белый дом обнародоввал запись июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским

Белый дом обнародоввал запись июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским

 Спецпредставитель США по Афганистану планирует встречу с российскими коллегами

Спецпредставитель США по Афганистану планирует встречу с российскими коллегами
Ходорковский «приложил руку» к письму священников в поддержку осужденных «оппозиционеров»

Ходорковский «приложил руку» к письму священников в поддержку осужденных «оппозиционеров»

 Президент России поручил обеспечить запасы топлива для прохождения отопительного сезона

Президент России поручил обеспечить запасы топлива для прохождения отопительного сезона
Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

 Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Белый дом обнародоввал запись июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским

Белый дом обнародоввал запись июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским

 Спецпредставитель США по Афганистану планирует встречу с российскими коллегами

Спецпредставитель США по Афганистану планирует встречу с российскими коллегами
16:23   25 Сентября 2019
Россия

Политолог считает, что с командой Беглова Петербург войдет в 20-ку лучших городов мира

Политолог считает, что с командой Беглова Петербург войдет в 20-ку лучших городов мира

Губернатор Петербурга Александр Беглов представил в Мариинском дворце десять кандидатур на пост вице-губернатора в среду, 25 сентября. Он подчеркнул, что делал выбор в пользу профессионализма и ответственности кандидатов. Все они были утверждены депутатами Законодательного собрания.

Политтехнолог, специалист по политическому PR Сергей Наумов в беседе с ФАН выразил мнение, что в правительство города вошли проверенные люди, которые умеют работать и знают, что именно нужно Петербургу.

Депутаты ЗакСа утвердили на должность вице-губернаторов Максима Шаскольского, Николая Линченко, Любовь Совершаеву, Анну Митянину, Олега Маркова, Владимира Кириллова, Евгения Елина, Николая Бондаренко, Эдуарда Батанова и Владимира Княгинина.

Совершаева возглавит администрацию Петербурга. Она будет координировать деятельность комитета по информатизации и связи.

Политог считает, что с командой Беглова Петербург войдет в 20-ку лучших городов мира

По словам эксперта, команда Беглова очень сильная. Наумов уверен, что при ней город будет идти дальше и уверенно развиваться.

 «Они смогут исправить все ошибки, которые были совершены при прошлой власти.  Это проверенная команда и очень многие из них — люди федерального уровня», — подчеркнул собеседник издания.

Наумов считает, что одним из основных направлений работы станет строительство метро. Беглов и его команда умеют находить финансирование, отметил он.

«Петербург скоро войдет в 20-ку лучших городов мира. Эта задача будет выполнена», — резюмировал политтехнолог.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов #команда

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...