Политог считает, что с командой Беглова Петербург войдет в 20-ку лучших городов мира

Губернатор Петербурга Александр Беглов представил в Мариинском дворце десять кандидатур на пост вице-губернатора в среду, 25 сентября. Он подчеркнул, что делал выбор в пользу профессионализма и ответственности кандидатов. Все они были утверждены депутатами Законодательного собрания.

Политтехнолог, специалист по политическому PR Сергей Наумов в беседе с ФАН выразил мнение, что в правительство города вошли проверенные люди, которые умеют работать и знают, что именно нужно Петербургу.

Депутаты ЗакСа утвердили на должность вице-губернаторов Максима Шаскольского, Николая Линченко, Любовь Совершаеву, Анну Митянину, Олега Маркова, Владимира Кириллова, Евгения Елина, Николая Бондаренко, Эдуарда Батанова и Владимира Княгинина.

Совершаева возглавит администрацию Петербурга. Она будет координировать деятельность комитета по информатизации и связи.

По словам эксперта, команда Беглова очень сильная. Наумов уверен, что при ней город будет идти дальше и уверенно развиваться.

«Они смогут исправить все ошибки, которые были совершены при прошлой власти. Это проверенная команда и очень многие из них — люди федерального уровня», — подчеркнул собеседник издания.

Наумов считает, что одним из основных направлений работы станет строительство метро. Беглов и его команда умеют находить финансирование, отметил он.