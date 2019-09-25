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Белый дом обнародоввал запись июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским

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 Спецпредставитель США по Афганистану планирует встречу с российскими коллегами

Спецпредставитель США по Афганистану планирует встречу с российскими коллегами
16:31   25 Сентября 2019
Весь мир

Зеленский проведет с Трампом рабочую встречу 25 сентября

Зеленский проведет с Трампом рабочую встречу 25 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 25 сентября, встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Вчера пообщались с Дональдом и Меланией Трамп на официальном приеме президента США и первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме», — отметил украинский лидер. 

Генеральная Ассамблея ООН проходит в эти дни в Нью-Йорке. Она завершится 30 сентября. 

Ранее Зеленский ответил на вопросы СМИ о том, что Трамп якобы давил на него во время одного из телефонных разговоров. По словам президента Украины, на него может надавить только один человек — его шестилетний сын. 

Скандал, который привел к началу процедуры импичмента, разгорелся на днях в стенах Белого дома. Оппоненты Трампа обвинили его в том, что он якобы надавил на Зеленского с целью побудить его провести расследование против сына экс-вице-президента Джо Байдена, вероятного соперника действующего президента США на предстоящих президентских выборах.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #трамп #га оон #зеленский

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