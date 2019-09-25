Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 25 сентября, встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Вчера пообщались с Дональдом и Меланией Трамп на официальном приеме президента США и первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме», — отметил украинский лидер.

Вчора поспілкувалися з @RealDonaldTrump та @FLOTUS на Офіційному прийнятті від Президента США та Першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі! pic.twitter.com/8pnu5nHxgU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2019

Генеральная Ассамблея ООН проходит в эти дни в Нью-Йорке. Она завершится 30 сентября.

Ранее Зеленский ответил на вопросы СМИ о том, что Трамп якобы давил на него во время одного из телефонных разговоров. По словам президента Украины, на него может надавить только один человек — его шестилетний сын.

Скандал, который привел к началу процедуры импичмента, разгорелся на днях в стенах Белого дома. Оппоненты Трампа обвинили его в том, что он якобы надавил на Зеленского с целью побудить его провести расследование против сына экс-вице-президента Джо Байдена, вероятного соперника действующего президента США на предстоящих президентских выборах.