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16:11   25 Сентября 2019
Россия

Россияне пользуются безналичной оплатой почти в 70% случаев

Россияне пользуются безналичной оплатой почти в 70% случаев

Количество безналичных платежей в России за первое полугодие 2019 года достигло 68 процентов от общего рынка оплаты, сообщили в пресс-службе Центрального банка 25 сентября.

Так, в период с января по июнь физические лица использовали карту более 12 миллиардов раз, а общая сумма операций превысила 40 триллионов рублей. При этом, в первом квартале текущего года число оплат по «безналу» составляло 61 процент.

«Более 90 процентов операций по картам граждан России в первом полугодии текущего года пришлось именно на безналичные транзакции: оплату товаров и услуг, а также переводы с карты на карту/банковский счет/вклад, свидетельствует статистика Банка России», — добавили в регуляторе.

Россияне пользуются безналичной оплатой почти в 70% случаев

Также Центробанк отметил рост уровня обеспечения платежной инфраструктурой. По состоянию на 1 июля текущего года, на миллион россиян приходится 21 тысяча терминалов, принимающих оплату по карте.

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Автор: Анна Манц
#карта #безналичный расчет #цбр

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