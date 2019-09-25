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16:03   25 Сентября 2019
Россия

Три года колонии получил похититель картины Куинджи из Третьяковской галереи

Три года колонии получил похититель картины Куинджи из Третьяковской галереи

Три года колонии строгого режима получил похититель картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Суд огласил приговор в отношении Дениса Чуприкова в среду, 25 сентября. Сейчас у Чуприкова есть 10 дней на обжалование решения суда.

В суде Чуприков рассказал, что своим поступком хотел привлечь внимание к себе. Он пояснил, что украв картину, на следующий же день хотел ее вернуть в Третьяковку, но его уже задержали. Свою вину мужчина не отрицает.

Инцидент в Третьяковке произошел в январе 2019 года, когда Чуприков вынес с выставки картину «Ай-Петри. Крым». При этом преступнику никто не помешал, хотя около него в момент кражи были люди. Утром Чуприкова задержали, он прятал картину в подвале одного из домов. Стоимость восстановительных работ возместил сам преступник, сумма составила около 13 тысяч рублей. Картина стоит порядка 20 миллионов рублей.

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Автор: Ольга Воскресенская
#суд #россия #чп #третьяковская галерея #кража картины

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