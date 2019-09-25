Три года колонии получил похититель картины Куинджи из Третьяковской галереи

Три года колонии строгого режима получил похититель картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Суд огласил приговор в отношении Дениса Чуприкова в среду, 25 сентября. Сейчас у Чуприкова есть 10 дней на обжалование решения суда.

В суде Чуприков рассказал, что своим поступком хотел привлечь внимание к себе. Он пояснил, что украв картину, на следующий же день хотел ее вернуть в Третьяковку, но его уже задержали. Свою вину мужчина не отрицает.

Инцидент в Третьяковке произошел в январе 2019 года, когда Чуприков вынес с выставки картину «Ай-Петри. Крым». При этом преступнику никто не помешал, хотя около него в момент кражи были люди. Утром Чуприкова задержали, он прятал картину в подвале одного из домов. Стоимость восстановительных работ возместил сам преступник, сумма составила около 13 тысяч рублей. Картина стоит порядка 20 миллионов рублей.