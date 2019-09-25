Депутат Цивилев высоко оценил профессионализм команды Беглова

Законодательное собрание Петербурга в среду, 25 сентября, утвердило большинством голосов кандидатуры вице-губернаторов, которые внес глава города Александр Беглов. Заместителями градоначальника стали десять человек, каждый из которых будет отвечать за определенную сферу.

Депутат ЗакСа от фракции «Единая Россия» Алексей Цивилев в беседе с «Политикой Сегодня» заметил, что для губернатора важно оправдать выданный петербуржцами на минувших выборах кредит доверия, а для реализации масштабных задач необходима команда профессионалов. С подбором кадров у Беглова трудностей не возникло, уверен депутат.

«Говорить о том сейчас, что кто-то нравится, не нравится.. Мы же не девушку выбираем. Это профессионалы. Многие уже показали себя в деле, такие как Батанов (Эдуард, сфера ответственности — инвестиции прим. Ред.) и амбициозные, как Шаскольский (Максим, курирует энергетику и тарифы прим. Ред.)», — одобрил выбор Цивилев.

В том, что большинство вице-губернаторов почти неизвестны громкими выступлениями в прессе, парламентарий проблемы не видит. Главное, чтобы справлялись с поставленными задачами, подчеркивает Цивилев.

«Губернатор делает ставку на профессионалов — людей, которые может быть мало и красиво говорят, но у них есть план действий и они его реализуют. Поэтому есть уверенность, что в рамках той стратегии, которую выбрал Петербург мы с помощью этих менеджеров, а вице-губернаторы это топ-менеджеры в рамках городского хозяйства, сможем реализовать все поставленные планы и действительно город сделает тот рывок, о котором говорил Александр Дмитриевич Беглов», — заключил депутат.

Помимо упомянутых Максима Шаскольского и Эдуарда Батанова в команду Беглова вошли еще восемь человек. Руководить аппаратом губернатора будет Любовь Совершаева, Евгений Елин, который успел поработать вице-губернатором ЛО и врио главы Минэкономразвития, будет отвечать за финансы, Владимир Княгинин займется вопросами научной политики Петербурга, экс-глава Адмиралтейского района Николай Линченко — капитальным строительством.

Анна Митянина продолжит курировать социальную сферу, а Олег Марков налаживать внешние связи Петербурга. Городское хозяйство и ЖКХ поручено курировать Николаю Бондаренко. Пожалуй, самым многофункциональным заместителем стал Владимир Кириллов. Вице-губернатор взялся отвечать за спорт, природопользование, охрану окружающей среды и экологическую безопасность.