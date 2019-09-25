Военный из Польши выстрелом в затылок убил бойца ВСУ

Польский военнослужащий убил из пистолета бойца украинских Вооруженных сил, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области 25 сентября. Отмечается, что инцидент произошел во время учений в городе Яворов.

«Около 04:40 в Яворовское отделение полиции поступило сообщение о том, что возле кафе в селе Старычи найдено тело мужчины с огнестрельными ранениями», — указано в публикации.

По предварительным данным, военный был смертельно ранен выстрелом в затылок. В убийстве подозревают армейца из Польши. Погибшим оказался 37-летний военнослужащий 184 учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного ВСУ.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве военнослужащего. Поляку грозит пожизненное лишение свободы.