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15:51   25 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Военный из Польши выстрелом в затылок убил бойца ВСУ

Военный из Польши выстрелом в затылок убил бойца ВСУ

Польский военнослужащий убил из пистолета бойца украинских Вооруженных сил, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области 25 сентября. Отмечается, что инцидент произошел во время учений в городе Яворов.

«Около 04:40 в Яворовское отделение полиции поступило сообщение о том, что возле кафе в селе Старычи найдено тело мужчины с огнестрельными ранениями», — указано в публикации.

По предварительным данным, военный был смертельно ранен выстрелом в затылок. В убийстве подозревают армейца из Польши. Погибшим оказался 37-летний военнослужащий 184 учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного ВСУ.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве военнослужащего. Поляку грозит пожизненное лишение свободы.

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Автор: Анна Манц
#украина #польша #убийство #всу #военные

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