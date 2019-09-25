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15:55   25 Сентября 2019
Россия

Большую часть бюджетных денег Подмосковья выделят на экологию и окружающую среду

Большую часть бюджетных денег Подмосковья выделят на экологию и окружающую среду

Представитель Московской областной думы в среду, 25 сентября, сообщил, что большая часть расходов бюджета, которые увеличились примерно на 28 миллиардов рублей в 2019 году, пойдет на экологию и окружающую среду. По его словам, Подмосковье планирует увеличить расходы на экологическую программу более чем на 17,8 миллиарда рублей, из них большая часть денег пойдет на реализацию подпрограммы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Увеличат финансирование сферы здравоохранения, образования и социальной защиты, добавили в подмосковном парламенте. Дополнительные деньги выделят на строительство социальных объектов и создание комфортной городской среды, а также на развитие инженерной инфраструктуры, сельского хозяйства и молодежной политики.

Законопроект с соответствующими изменениями в закон о бюджете рассмотрят в четверг, 26 сентября, в ходе 93-его заседания регионального парламента.

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Автор: Анатолий Кубарев
#подмосковье #бюджет #экология #окружающая среда

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