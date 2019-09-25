Пожар в «Зимней вишне» привел к высокому спросу на огнетушители

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» привел к высокому спросу на средства пожаротушения. Об этом заявил глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

Он отметил, что после трагедии люди начали массово скупать средства пожаротушения. Прилавки в магазинах были буквально пустые.

«Невозможно было купить ни огнетушителя, ни датчика [дыма]», — сказал Еникеев.

По его словам, такая ситуация была во всех российских магазинах. Возможно, это связано с тем, что собственники торговых центров срочно скупили все средства пожаротушения.