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15:57   25 Сентября 2019
Россия

Пожар в «Зимней вишне» привел к высокому спросу на огнетушители

Пожар в «Зимней вишне» привел к высокому спросу на огнетушители

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» привел к высокому спросу на средства пожаротушения. Об этом заявил глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

Он отметил, что после трагедии люди начали массово скупать средства пожаротушения. Прилавки в магазинах были буквально пустые.

«Невозможно было купить ни огнетушителя, ни датчика [дыма]», — сказал Еникеев.

По его словам, такая ситуация была во всех российских магазинах. Возможно, это связано с тем, что собственники торговых центров срочно скупили все средства пожаротушения. 

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #мчс рф #пожарная безопасность #зимняя вишня

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