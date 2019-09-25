Предсказавший развал СССР публицист, философ и писатель Александр Проханов рассказал о будущем России. По его словам, драматическое колесо истории страны снова начинает проворачиваться.

Писатель рассказал, что чувствует тревогу перед возможным трагическим повторением истории России, пишет «Царьград». По мнению Проханова, активизировались противники России и чтобы им противостоять, нужно «отсекать их головы». Публицист говорит, что при отсекании одной головы вырастают еще несколько. Власти страны пасуют перед трудностями, считает Проханов и говорит, что враги радуются победам.

Проханов уверен, что российская власть должна сделать рывок вперед и совершить трансформацию, которую необходимо проводить для развития России. Публицист вспоминает о своем пророчестве, когда ему удалось предречь распад СССР и перестройку. Проханов уверен, что если власти и дальше будут делать маленькие шаги назад, то шансы на драматическое развитие событий увеличатся.