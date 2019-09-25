Кудрин стал президентом ИНТОСАИ

Россия в лице Счетной палаты РФ приняла председательство в организации ИНТОСАИ, а глава ведомства Алексей Кудрин стал ее президентом на следующие три года. Это произошло на XXIII Международном конгрессе организации, который объединяет счетные палаты из 194 стран.

По словам главы департамента внешних связей Счетной палаты РФ Тимура Махмутова. По его словам, конгресс проводится раз в три года. На нем каждый раз утверждается следующая страна, которая становится вице-председателем ИНТОСАИ, а глава высшего органа аудита — вице-президентом.

Пост президента ИНТОСАИ перешёл в российские руки. Вместе с молотком pic.twitter.com/YO1qs8nMJX — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 25 сентября 2019 г.

На XXII Конгрессе в Абу-Даби (ОАЭ), местом проведения следующего мероприятия выбрали Москву. XXIII Конгресс Международной организации высших органов аудита ИНТОСАИ проходит в столице с 23 по 28 сентября.