Депутат ЗакСа Анохин уверен, что команда Беглова поможет ему улучшить Петербург

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин прокомментировал формирование обновленного правительства города в беседе с «НьюИнформ».

25 сентября члены петербургского парламента проголосовали за кандидатов на посты вице-губернаторов. Глава Северной столицы Александр Беглов перед заседанием представил свою команду, состоящую из десяти действующих замов. Все они были переизбраны.

«Александр Дмитриевич Беглов был избран губернатором Санкт-Петербурга в первом туре на абсолютно легитимных выборах, его поддержало большинство петербуржцев», — напомнил депутат.

Анохин заметил, что градоначальник сформировал правительство, которое заточено под цели и задачи, представленные в его избирательной программе.

«Поэтому нет ничего удивительного, что парламентарии поддержали кандидатуры вице-губернаторов, выдвинутые Бегловым, так как с ними вместе он будет работать и делать Петербург лучше», — пояснил собеседник издания.

Также в среду петербургский глава подписал постановление о формировании правительства.