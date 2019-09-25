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15:36   25 Сентября 2019
Россия

Депутат ЗакСа Анохин уверен, что команда Беглова поможет улучшить Петербург

Депутат ЗакСа Анохин уверен, что команда Беглова поможет улучшить Петербург

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин прокомментировал формирование обновленного правительства города в беседе с «НьюИнформ».

25 сентября члены петербургского парламента проголосовали за кандидатов на посты вице-губернаторов. Глава Северной столицы Александр Беглов перед заседанием представил свою команду, состоящую из десяти действующих замов. Все они были переизбраны.

Депутат ЗакСа Анохин уверен, что команда Беглова поможет ему улучшить Петербург

«Александр Дмитриевич Беглов был избран губернатором Санкт-Петербурга в первом туре на абсолютно легитимных выборах, его поддержало большинство петербуржцев», — напомнил депутат.

Анохин заметил, что градоначальник сформировал правительство, которое заточено под цели и задачи, представленные в его избирательной программе.

«Поэтому нет ничего удивительного, что парламентарии поддержали кандидатуры вице-губернаторов, выдвинутые Бегловым, так как с ними вместе он будет работать и делать Петербург лучше», — пояснил собеседник издания.

Также в среду петербургский глава подписал постановление о формировании правительства.

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Автор: Анна Манц
#петербург #правительство #закс #беглов #анохин

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