Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кудрин стал президентом ИНТОСАИ

Кудрин стал президентом ИНТОСАИ

 Предсказавший развал СССР публицист Проханов рассказал о будущем России

Предсказавший развал СССР публицист Проханов рассказал о будущем России
Призывник из Украины женился на двоюродной бабушке для отсрочки от службы

Призывник из Украины женился на двоюродной бабушке для отсрочки от службы

Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

Германия в ноябре продлит на полгода контроль на границе с Австрией

Германия в ноябре продлит на полгода контроль на границе с Австрией

Трамп считает, что с ним обращаются хуже, чем с предыдущими президентами США

Трамп считает, что с ним обращаются хуже, чем с предыдущими президентами США
Кудрин стал президентом ИНТОСАИ

Кудрин стал президентом ИНТОСАИ

 Предсказавший развал СССР публицист Проханов рассказал о будущем России

Предсказавший развал СССР публицист Проханов рассказал о будущем России
Призывник из Украины женился на двоюродной бабушке для отсрочки от службы

Призывник из Украины женился на двоюродной бабушке для отсрочки от службы

Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

Германия в ноябре продлит на полгода контроль на границе с Австрией

Германия в ноябре продлит на полгода контроль на границе с Австрией

Трамп считает, что с ним обращаются хуже, чем с предыдущими президентами США

Трамп считает, что с ним обращаются хуже, чем с предыдущими президентами США
15:39   25 Сентября 2019
Россия

Вице-спикер Госдумы счел смешным и бессмысленным запрет лотереи грин-карт в России

Вице-спикер Госдумы счел смешным и бессмысленным запрет лотереи грин-карт в России

Вице-спикер Госдумы и член высшего совета ЛДПР Игорь Лебедев, беседуя с «Политикой Сегодня», назвал смешным предложение своего коллеги зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы запретить в России лотерею грин-карт, которые наделяют обладателей правом на проживание и работы в США, но не правом голоса на выборах.

Запретить лотерею грин-карт Чепа хотел в связи с решением США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН. Лебедев сомневается, что решение дипмиссии США было политическим, а не бюрократическим, и советует тем, кому отказали в визах, проверить правильность заполнения поданных документов.

«Отказ в выдаче виз — это не целенаправленное действие со стороны посольства США именно по отношению к членам нашей делегации, - встал на защиту дипмиссии США Лебедев. - Я уверен, что эти визы они получат сегодня-завтра, смогут вернуться в Генассамблею и спокойно вести свою работу, потому что здесь другого рода была сделана ошибка в плане оформления документов».

Вице-спикер Госдумы добавил, что и сам получал отказ в визе из-за ошибок.

Лебедев назвал смешным предложение Чепы запретить грин-лотерею в России

Сомневается Лебедев, и что запрет лотереи грин-карт выглядит зеркальным.

«Вы знаете, у нас в последние годы очень любят говорить о зеркальных мерах, но почему-то все меры, которые предлагаются в качестве ответных и зеркальных, бьют по нашим гражданам в большей степени, чем по тому, против кого они по идее направлены, — заметил Лебедев. - Американцы блокируют счета наших людей, включают их в списки с санкциями, накладывают экономические санкции, а мы что? Закрыть лотерею грин-карт? Смешно ей богу! Я с уважением отношусь к Алексею Чепе как к человеку и депутату. Но это предложение не имеет смысла, который в него изначально хотели вложить».

Десяти членам российской делегации отказали в выдачи виз для участия в Генассамблее. Среди них — председатель комитета по международным делам СФ Константин Косачев, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, а также восемь сотрудников МИДа, которые должны были сопровождать главу ведомства Сергея Лаврова.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Антон Елизаров
#россия #сша #политика #игорь лебедев #совет федерации #госдума рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...