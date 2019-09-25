Вице-спикер Госдумы счел смешным и бессмысленным запрет лотереи грин-карт в России

Вице-спикер Госдумы и член высшего совета ЛДПР Игорь Лебедев, беседуя с «Политикой Сегодня», назвал смешным предложение своего коллеги зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы запретить в России лотерею грин-карт, которые наделяют обладателей правом на проживание и работы в США, но не правом голоса на выборах.

Запретить лотерею грин-карт Чепа хотел в связи с решением США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН. Лебедев сомневается, что решение дипмиссии США было политическим, а не бюрократическим, и советует тем, кому отказали в визах, проверить правильность заполнения поданных документов.

«Отказ в выдаче виз — это не целенаправленное действие со стороны посольства США именно по отношению к членам нашей делегации, - встал на защиту дипмиссии США Лебедев. - Я уверен, что эти визы они получат сегодня-завтра, смогут вернуться в Генассамблею и спокойно вести свою работу, потому что здесь другого рода была сделана ошибка в плане оформления документов».

Вице-спикер Госдумы добавил, что и сам получал отказ в визе из-за ошибок.

Сомневается Лебедев, и что запрет лотереи грин-карт выглядит зеркальным.

«Вы знаете, у нас в последние годы очень любят говорить о зеркальных мерах, но почему-то все меры, которые предлагаются в качестве ответных и зеркальных, бьют по нашим гражданам в большей степени, чем по тому, против кого они по идее направлены, — заметил Лебедев. - Американцы блокируют счета наших людей, включают их в списки с санкциями, накладывают экономические санкции, а мы что? Закрыть лотерею грин-карт? Смешно ей богу! Я с уважением отношусь к Алексею Чепе как к человеку и депутату. Но это предложение не имеет смысла, который в него изначально хотели вложить».

Десяти членам российской делегации отказали в выдачи виз для участия в Генассамблее. Среди них — председатель комитета по международным делам СФ Константин Косачев, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, а также восемь сотрудников МИДа, которые должны были сопровождать главу ведомства Сергея Лаврова.