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15:24   25 Сентября 2019
Весь мир

Германия в ноябре продлит на полгода контроль на границе с Австрией

Германия в ноябре продлит на полгода контроль на границе с Австрией

Немецкий министр внутренних дел Хорст Зеехофер в среду, 25 сентября, решил вновь продлить контроль на границе с Австрией. По его словам, с 11 ноября на полгода продлится контроль на германо-австрийской границе.

«Решение приняли в результате оценки общей ситуации в области политики безопасности», — объяснил глава МВД Германии.

Министр добавил, что Берлин стремится к бесконтрольному регулированию на границе, но оценка ситуации такова, что условия для снятия мер по-прежнему нет. Ранее Германия продлила пограничный контроль на границе с Австрией до ноября 2019 года. Погранконтроль ввели в 2015 году после большого наплыва нелегальных беженцев в Европу.

Мигранты пытались попасть в Германию через участок границы с Австрией. По информации МВД, в 2015 году на территорию страны прибыли около 850 тысяч нелегальных беженцев и мигрантов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#германия #австрия #граница #контроль

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