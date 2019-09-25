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15:22   25 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Призывник из Украины женился на двоюродной бабушке для отсрочки от службы

Призывник из Украины женился на двоюродной бабушке для отсрочки от службы

Житель Винницкой области женился на собственной двоюродной бабушке, чтобы получить отсрочку от воинской службы. Об этом рассказал телеканал «1+1» в среду, 25 сентября.

Мужчине 24 года, а его жене — 81. Кроме того, у нее инвалидность первой группы, поэтому житель Винницкой области автоматически признается опекуном престарелой супруги. Военкомат подтвердил, что такое обстоятельство становится основанием для отсрочки от воинской службы в украинской армии.

Отмечается, что супруги женаты более двух лет. По словам соседей, мужчина редко навещает двоюродную бабушку. Чаще к ней приезжают другие внуки и племянники.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #политика

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