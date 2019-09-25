Призывник из Украины женился на двоюродной бабушке для отсрочки от службы

Житель Винницкой области женился на собственной двоюродной бабушке, чтобы получить отсрочку от воинской службы. Об этом рассказал телеканал «1+1» в среду, 25 сентября.

Мужчине 24 года, а его жене — 81. Кроме того, у нее инвалидность первой группы, поэтому житель Винницкой области автоматически признается опекуном престарелой супруги. Военкомат подтвердил, что такое обстоятельство становится основанием для отсрочки от воинской службы в украинской армии.

Отмечается, что супруги женаты более двух лет. По словам соседей, мужчина редко навещает двоюродную бабушку. Чаще к ней приезжают другие внуки и племянники.