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15:12   25 Сентября 2019
Россия

Правительство РФ повысило оклады сотрудников госорганов, не состоящих на госслужбе

Правительство РФ повысило оклады сотрудников госорганов, не состоящих на госслужбе

Правительство РФ повысило оклады сотрудников государственных органов, не состоящих на госслужбе. Постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Текст документа появился на портале правовой информации.

Сообщается, что должностные оклады повышаются в 1,043 раза. Постановление начнет действовать с октября текущего года.

Ранее сообщалось, что в среду, 25 сентября, Владимир Путин на совещании с правительством обсудит дополнительные меры повышения доходов россиян. На минувшей неделе российский лидер подписал указ, который повышает размер месячных окладов чиновников.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #медведев #политика #правительство

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