Правительство РФ повысило оклады сотрудников госорганов, не состоящих на госслужбе

Правительство РФ повысило оклады сотрудников государственных органов, не состоящих на госслужбе. Постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Текст документа появился на портале правовой информации.

Сообщается, что должностные оклады повышаются в 1,043 раза. Постановление начнет действовать с октября текущего года.

Ранее сообщалось, что в среду, 25 сентября, Владимир Путин на совещании с правительством обсудит дополнительные меры повышения доходов россиян. На минувшей неделе российский лидер подписал указ, который повышает размер месячных окладов чиновников.