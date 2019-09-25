Ходорковский «приложил руку» к письму священников в поддержку осужденных «оппозиционеров»

На портале «Православие и мир» на минувшей неделе появилось открытое письмо с требованием отпустить молодых людей, которые были осуждены за массовые беспорядки, произошедшие летом в Москве в ходе незаконных акций. Его подписала группа православных священнослужителей, однако вскоре стало известно, что это требование является неофициальной позицией Русской православной церкви (РПЦ), а только личной инициативой группы священников. Об этом пишет ФАН.

Новость о публикации письма моментально подхватили прозападные медиа, в числе которых «Радио Свобода», «Дождь», ресурсы скандально известного блогера Алексея Навального и опального олигарха Михаила Ходорковского. Роль последнего в этой истории особенно примечательна, так как одним из инициаторов обращения оказался протоиерей Алексей Уминский, духовник беглого бизнесмена.

Ни священник, ни олигарх своих дружеских отношений не скрывают. Однако сам Уминский отрицает тот факт, что является духовным наставником Ходорковского.

«Я бы не стал говорить такие слова как духовник, как духовный наставник. Как собеседника, скажем, в большей степени, как человека, который в течение нескольких лет последних и в СИЗО, и на зоне в Сегеже к нему приезжал, имел с ним беседы и, конечно, преподавал ему церковные таинства», — заявил протоиерей в одном из интервью либеральным СМИ.

Выходит, что бизнесмен и священнослужитель вели беседы исключительно на светские темы. Ни для кого не секрет, что единственная подобная тема, которой посвящает все свое время и силы Ходорковский — антироссийская деятельность. Тесные контакты олигарха и протоиерея вполне логичны, ведь Уминский сам является своего рода несистемной оппозицией в рядах РПЦ. В религиозной сфере он известен многими, мягко говоря, неоднозначными инициативами.

К примеру, из семи божественных таинств, которые по сути своей являются основой православной христианской веры, Уминский признает значимыми лишь три: крещение, миропомазание и причастие, отрицая таинство венчания и исповеди. В такой «новаторской» позиции протоиерей крайне близок к протестантам, признающим только крещение божьим таинством.

Однако наиболее резонансным стало заявление Уминского, сравнившего отношения верующих и церкви с сексом.

«Церковь — это тоже форма соития, только совершенно иного. Соития, когда мы становимся единым телом со Христом, когда мы и он буквально друг в друга проникаем... Это наибольшее пронзение любви, через которое ты наконец-то можешь другого до конца принять в себя — так, что уже невозможно отделиться друг от друга, вы совершенно вместе. Это любовь, которая делает единым существом», - заявил священнослужитель.

Выходит, что автором идеи о коллективном письме православных священнослужителей является человек, в принципе попирающий основы этой религии. Протоиерей в провокаторской форме решил вынудить руководство РПЦ вмешаться в судебную систему, еще и на стороне несистемной оппозиции. Его не особо интересует и тот факт, что представители этой самой прозападной оппозиции постоянно пытаются уличить церковь во вмешательстве в светскую жизнь России.

Не стоит отрицать и то, что вся эта история изначально была четко спланирована самим Ходорковским, чтобы спровоцировать разлад в РПЦ, а затем и в обществе. Известный метод «разделяй и властвуй» крайне любим беглым олигархом. Его он применяет в том числе и для манипулирования российскими оппозиционно настроенными гражданами.

Однако провокация олигарха скорее провалилась, шумиха вокруг него стихла уже на следующий день, на что уж точно не рассчитывал беглый бизнесмен. Верующих граждан оказалось не просто сломить этим письмом, чего нельзя сказать о представителях несистемной оппозиции.