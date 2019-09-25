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15:13   25 Сентября 2019
Россия

Туристы в Крыму агрессивно реагируют на запрет купания в шторм

Туристы в Крыму агрессивно реагируют на запрет купания в шторм

Глава центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС по республике Крым Булат Каюмов рассказал о том, как отдыхающие на полуострове реагируют на запрет купания во время штормовой погоды.

Во время выступления на пресс-конференции в Симферополе 25 сентября он сперва отметил, что на крымских пляжах во время штормового предупреждения дежурят патрули спасателей, а также организованы предупреждения об опасности купания. Однако все-равно находятся желающие искупаться в шторм.

«Идет обратная агрессия от отдыхающих, которые желают ежеминутно в этот короткий период отдыха получить всплеск адреналина», — сказал Каюмов.

Более того, родители зачастую разрешают детям купаться в воде, где бушуют огромные волны. Некоторые ребята купаются в жилетах, однако они не помогут во время шторма, подчеркнул глава центра.

Туристы в Крыму агрессивно реагируют на запрет купания в шторм

Он также рассказал, что в начале сентября только за один день погибло пятеро «экстремалов». Согласно данным управления МЧС, с начала года утонуло 62 человека, среди которых подросток. В прошлом году показатель составил 63 погибших.

Вместе с тем, в текущем году специалисты ведомства спасли 88 людей. Государственная инспекция по маломерным судам контролировала 422 официальных пляжа, а также выявила 132 места неорганизованного отдыха.

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Автор: Анна Манц
#мчс #крым #шторм #отдыхающие

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