ГД поддержала проект о досудебном урегулировании жалоб по страховым выплатам
Депутаты Государственной думы в среду, 25 сентября, в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении правительственный законопроект о досудебном урегулировании жалоб о несогласии с решениями, которые касаются выплат по социальному страхованию или отказа в них.
Проектом закона предложили дополнить Закон № 125-ФЗ статьей 152, которая предусматривает установление обязательности досудебного порядка урегулирования жалоб о несогласии с вынесенным территориальным органом ФСС решением о назначении обеспечения по страхованию, в том числе относительно размера.
Сейчас большую часть соответствующих исковых требований россиян удовлетворяют суды. Вместе с тем, считает правительство, при наличии досудебного порядка урегулирования жалоб такие требования можно удовлетворить вышестоящими органами Фонда социального страхования без обращения россиян в суд.
ФСС полагает, что предлагаемый механизм не только сократит количество обращений в суд, но и значительно снизит нагрузку на судебные органы в целом.