ГД поддержала проект о досудебном урегулировании жалоб по страховым выплатам

Депутаты Государственной думы в среду, 25 сентября, в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении правительственный законопроект о досудебном урегулировании жалоб о несогласии с решениями, которые касаются выплат по социальному страхованию или отказа в них.

Проектом закона предложили дополнить Закон № 125-ФЗ статьей 152, которая предусматривает установление обязательности досудебного порядка урегулирования жалоб о несогласии с вынесенным территориальным органом ФСС решением о назначении обеспечения по страхованию, в том числе относительно размера.