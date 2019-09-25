Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кудрин стал президентом ИНТОСАИ

Кудрин стал президентом ИНТОСАИ

 Предсказавший развал СССР публицист Проханов рассказал о будущем России

Предсказавший развал СССР публицист Проханов рассказал о будущем России
Призывник из Украины женился на двоюродной бабушке для отсрочки от службы

Призывник из Украины женился на двоюродной бабушке для отсрочки от службы

Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

Германия в ноябре продлит на полгода контроль на границе с Австрией

Германия в ноябре продлит на полгода контроль на границе с Австрией

Трамп считает, что с ним обращаются хуже, чем с предыдущими президентами США

Трамп считает, что с ним обращаются хуже, чем с предыдущими президентами США
Кудрин стал президентом ИНТОСАИ

Кудрин стал президентом ИНТОСАИ

 Предсказавший развал СССР публицист Проханов рассказал о будущем России

Предсказавший развал СССР публицист Проханов рассказал о будущем России
Призывник из Украины женился на двоюродной бабушке для отсрочки от службы

Призывник из Украины женился на двоюродной бабушке для отсрочки от службы

Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

Германия в ноябре продлит на полгода контроль на границе с Австрией

Германия в ноябре продлит на полгода контроль на границе с Австрией

Трамп считает, что с ним обращаются хуже, чем с предыдущими президентами США

Трамп считает, что с ним обращаются хуже, чем с предыдущими президентами США
15:01   25 Сентября 2019
Россия

ГД поддержала проект о досудебном урегулировании жалоб по страховым выплатам

ГД поддержала проект о досудебном урегулировании жалоб по страховым выплатам

Депутаты Государственной думы в среду, 25 сентября, в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении правительственный законопроект о досудебном урегулировании жалоб о несогласии с решениями, которые касаются выплат по социальному страхованию или отказа в них.

Проектом закона предложили дополнить Закон № 125-ФЗ статьей 152, которая предусматривает установление обязательности досудебного порядка урегулирования жалоб о несогласии с вынесенным территориальным органом ФСС решением о назначении обеспечения по страхованию, в том числе относительно размера.

Сейчас большую часть соответствующих исковых требований россиян удовлетворяют суды. Вместе с тем, считает правительство, при наличии досудебного порядка урегулирования жалоб такие требования можно удовлетворить вышестоящими органами Фонда социального страхования без обращения россиян в суд.

ФСС полагает, что предлагаемый механизм не только сократит количество обращений в суд, но и значительно снизит нагрузку на судебные органы в целом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#суд #госдума #фсс #страховые выплаты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...