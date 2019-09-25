Путин пригласил ИНТОСАИ присоединиться к созданию банка данных

Российский лидер Владимир Путин пригласил Международную организацию высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) поучаствовать в создании открытого международного банка данных.

«Хотел бы вернуться к идее, о которой говорил в этом году на Петербургском международном экономическом форуме. Речь идёт о создании своего рода открытого международного банка данных с лучшими практиками, успешными кейсами, проектами развития в экономической, социальной, демографической сферах, в области бюджетной политики, государственного и муниципального управления», - сказал Владимир Путин.

Организация появилась в 1953 году для содействия развитию сотрудничества высших органов аудита и совершенствованию государственного аудита по всему миру.

Глава государства на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля, отметил, что речь идет о создании открытого банка данных с лучшими практиками. Мероприятие проходит в среду, 25 сентября, в Москве.