Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кудрин стал президентом ИНТОСАИ

Кудрин стал президентом ИНТОСАИ

 Предсказавший развал СССР публицист Проханов рассказал о будущем России

Предсказавший развал СССР публицист Проханов рассказал о будущем России
Призывник из Украины женился на двоюродной бабушке для отсрочки от службы

Призывник из Украины женился на двоюродной бабушке для отсрочки от службы

Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

Германия в ноябре продлит на полгода контроль на границе с Австрией

Германия в ноябре продлит на полгода контроль на границе с Австрией

Трамп считает, что с ним обращаются хуже, чем с предыдущими президентами США

Трамп считает, что с ним обращаются хуже, чем с предыдущими президентами США
Кудрин стал президентом ИНТОСАИ

Кудрин стал президентом ИНТОСАИ

 Предсказавший развал СССР публицист Проханов рассказал о будущем России

Предсказавший развал СССР публицист Проханов рассказал о будущем России
Призывник из Украины женился на двоюродной бабушке для отсрочки от службы

Призывник из Украины женился на двоюродной бабушке для отсрочки от службы

Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

Германия в ноябре продлит на полгода контроль на границе с Австрией

Германия в ноябре продлит на полгода контроль на границе с Австрией

Трамп считает, что с ним обращаются хуже, чем с предыдущими президентами США

Трамп считает, что с ним обращаются хуже, чем с предыдущими президентами США
14:58   25 Сентября 2019
Россия

Путин пригласил ИНТОСАИ присоединиться к созданию банка данных

Путин пригласил ИНТОСАИ присоединиться к созданию банка данных

Российский лидер Владимир Путин пригласил Международную организацию высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) поучаствовать в создании открытого международного банка данных.

«Хотел бы вернуться к идее, о которой говорил в этом году на Петербургском международном экономическом форуме. Речь идёт о создании своего рода открытого международного банка данных с лучшими практиками, успешными кейсами, проектами развития в экономической, социальной, демографической сферах, в области бюджетной политики, государственного и муниципального управления»,   -  сказал Владимир Путин.

Организация появилась в 1953 году для содействия развитию сотрудничества высших органов аудита и совершенствованию государственного аудита по всему миру.

Глава государства на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля, отметил, что речь идет о создании открытого банка данных с лучшими практиками. Мероприятие проходит в среду, 25 сентября, в Москве.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#путин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...