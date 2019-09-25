Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кудрин стал президентом ИНТОСАИ

Кудрин стал президентом ИНТОСАИ

 Предсказавший развал СССР публицист Проханов рассказал о будущем России

Предсказавший развал СССР публицист Проханов рассказал о будущем России
Призывник из Украины женился на двоюродной бабушке для отсрочки от службы

Призывник из Украины женился на двоюродной бабушке для отсрочки от службы

Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

Германия в ноябре продлит на полгода контроль на границе с Австрией

Германия в ноябре продлит на полгода контроль на границе с Австрией

Трамп считает, что с ним обращаются хуже, чем с предыдущими президентами США

Трамп считает, что с ним обращаются хуже, чем с предыдущими президентами США
Кудрин стал президентом ИНТОСАИ

Кудрин стал президентом ИНТОСАИ

 Предсказавший развал СССР публицист Проханов рассказал о будущем России

Предсказавший развал СССР публицист Проханов рассказал о будущем России
Призывник из Украины женился на двоюродной бабушке для отсрочки от службы

Призывник из Украины женился на двоюродной бабушке для отсрочки от службы

Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

Германия в ноябре продлит на полгода контроль на границе с Австрией

Германия в ноябре продлит на полгода контроль на границе с Австрией

Трамп считает, что с ним обращаются хуже, чем с предыдущими президентами США

Трамп считает, что с ним обращаются хуже, чем с предыдущими президентами США
14:52   25 Сентября 2019
Россия

Постоянная связь необходима для получения прорывных результатов, считает Путин

Постоянная связь необходима для получения прорывных результатов, считает Путин

Постоянная связь необходима для получения прорывных результатов, считает президент России Владимир Путин. Выступая на международном конгрессе организации высших органов финансового контроля, российский лидер заявил, что это нужно для понимания того, как работает система и где дает сбои.

По словам президента, Россия занимается реализацией масштабных проектов в сфере экономики, экологии, технологического прогресса и социальной работы. Все эти действия направлены на то, чтобы жизнь россиян улучшалась. Путин заявил, что для достижения общей цели работает вся система вместе: государство, регионы, муниципалитеты и бизнес. По словам российского лидера, после анализа ситуации принимается решение об эффективности работы и в случае необходимости приходится что-то менять.

Ранее президент РФ заявил, что российским властям необходимы рекомендации Счетной палаты для регулирования экономической и социальной политики.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...