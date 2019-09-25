Постоянная связь необходима для получения прорывных результатов, считает Путин

Постоянная связь необходима для получения прорывных результатов, считает президент России Владимир Путин. Выступая на международном конгрессе организации высших органов финансового контроля, российский лидер заявил, что это нужно для понимания того, как работает система и где дает сбои.

По словам президента, Россия занимается реализацией масштабных проектов в сфере экономики, экологии, технологического прогресса и социальной работы. Все эти действия направлены на то, чтобы жизнь россиян улучшалась. Путин заявил, что для достижения общей цели работает вся система вместе: государство, регионы, муниципалитеты и бизнес. По словам российского лидера, после анализа ситуации принимается решение об эффективности работы и в случае необходимости приходится что-то менять.

Ранее президент РФ заявил, что российским властям необходимы рекомендации Счетной палаты для регулирования экономической и социальной политики.