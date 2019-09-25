Климкин рассказал о роли Украины в процессе импичмента Трампу

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин похвастался в своем микроблоге Twitter той исторической ролью, которую сыграла его страна в начале процедуры объявления импичмента президенту США Дональду Трампу.

По словам Климкина, происходящее в США имеет «не очень веселую перспективу», но зато все теперь поняли, на что способна Украина.

«Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США, - написал экс-министр, подчеркнув при этом: - Но теперь все понимают, на что мы способны».

Щоб далі не відбувалося, в історії Штатів Україна залишиться як країна, що призвела до початку процедури імпічменту президента США. Не дуже весела перспектива. Але тепер всі розуміють, на що ми здатні???? — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 сентября 2019 г.

Напомним: ранее о том, что июльская телефонная беседа президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского может послужить основанием для отстранения главы Белого дома от должности, заявила Нэнси Пелоси – спикер палаты представителей Конгресса США. По ее словам, Трамп в ходе разговора с Зеленским потребовал, чтобы Киев начал расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена – Ханитера Байдена.

Дональд Трамп назвал подобные обвинения «охотой на ведьм» и дал Белому дому разрешение опубликовать полную стенограмму его разговора с Зеленским. При этом Зеленский заявил, что его телефонный разговор с американским лидером был частным и носил «конфиденциальный характер».