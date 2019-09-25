Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кудрин стал президентом ИНТОСАИ

Кудрин стал президентом ИНТОСАИ

 Предсказавший развал СССР публицист Проханов рассказал о будущем России

Предсказавший развал СССР публицист Проханов рассказал о будущем России
Военный из Польши выстрелом в затылок убил бойца ВСУ

Военный из Польши выстрелом в затылок убил бойца ВСУ

 Призывник из Украины женился на двоюродной бабушке для отсрочки от службы

Призывник из Украины женился на двоюродной бабушке для отсрочки от службы

Германия в ноябре продлит на полгода контроль на границе с Австрией

Германия в ноябре продлит на полгода контроль на границе с Австрией

Трамп считает, что с ним обращаются хуже, чем с предыдущими президентами США

Трамп считает, что с ним обращаются хуже, чем с предыдущими президентами США
Кудрин стал президентом ИНТОСАИ

Кудрин стал президентом ИНТОСАИ

 Предсказавший развал СССР публицист Проханов рассказал о будущем России

Предсказавший развал СССР публицист Проханов рассказал о будущем России
Военный из Польши выстрелом в затылок убил бойца ВСУ

Военный из Польши выстрелом в затылок убил бойца ВСУ

 Призывник из Украины женился на двоюродной бабушке для отсрочки от службы

Призывник из Украины женился на двоюродной бабушке для отсрочки от службы

Германия в ноябре продлит на полгода контроль на границе с Австрией

Германия в ноябре продлит на полгода контроль на границе с Австрией

Трамп считает, что с ним обращаются хуже, чем с предыдущими президентами США

Трамп считает, что с ним обращаются хуже, чем с предыдущими президентами США
15:01   25 Сентября 2019
Весь мир

Климкин рассказал о роли Украины в процессе импичмента Трампу

Климкин рассказал о роли Украины в процессе импичмента Трампу

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин похвастался в своем микроблоге Twitter той исторической ролью, которую сыграла его страна в начале процедуры объявления импичмента президенту США Дональду Трампу.

По словам Климкина, происходящее в США имеет «не очень веселую перспективу», но зато все теперь поняли, на что способна Украина.

«Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США, - написал экс-министр, подчеркнув при этом: - Но теперь все понимают, на что мы способны».

 

Напомним: ранее о том, что июльская телефонная беседа президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского может послужить основанием для отстранения главы Белого дома от должности, заявила Нэнси Пелоси – спикер палаты представителей Конгресса США. По ее словам, Трамп в ходе разговора с Зеленским потребовал, чтобы Киев начал расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена – Ханитера Байдена.

Климкин рассказал о роли Украины в процессе импичмента Трампу

Дональд Трамп назвал подобные обвинения «охотой на ведьм» и дал Белому дому разрешение опубликовать полную стенограмму его разговора с Зеленским. При этом Зеленский заявил, что его телефонный разговор с американским лидером был частным и носил «конфиденциальный характер».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #украина #политика #трамп #весь мир #климкин #импичмент

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...