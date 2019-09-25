Беглов и Макаров утвердили совместный план законопроектной работы в Петербурге

Церемония подписания совместного плана законопроектной работы между Законодательным собранием и администрацией Санкт-Петербурга на 2019–2020 годы состоялась в Мариинском дворце, сообщили «Невские новости» 25 сентября.

В ней приняли участие главы исполнительной и законодательной ветвей власти города — губернатор Северной столицы Александр Беглов и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. Отмечается, что утвержденная стратегия содержит план на текущий год и на весь будущий. Она преследует цели эффективного развития субъекта России, а также укрепления обратной связи между руководством и населением.

Стоит отметить, что совместное подписание документа стало традицией еще во времена губернаторства Валентины Матвиенко. В среду также были утверждены кандидатуры вице-губернаторов и сформировано петербургское правительство.