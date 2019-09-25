Спасатели разработали требования пожарной безопасности к палаткам для детских лагерей

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев в среду, 25 сентября, сообщил, что ведомство разработало требования пожарной безопасности к палаткам для детских лагерей. По его словам, спасатели разработали проект национального стандарта, который предусматривает требования пожарной безопасности к материалам и конструктивным особенностям палаток.

Речь идет исключительно о палатках для детских лагерей. МЧС РФ до 1 апреля 2020 года планирует изменить правила противопожарного режима, чтобы регламентировать порядок содержания временных сооружений палаточного типа.

В июле сгорел палаточный лагерь горнолыжного комплекса «Холдоми», который расположен в Солнечном районе Хабаровского края. Выгорели 20 из 26 палаток. Погиб ребенок, позже еще трое скончались в больнице, среди них 11-летний Алексей Мартыненко.

Мальчик помогал девочкам выбраться из горящей палатки, но получил тяжелые ожоги и умер в больнице. Алексей учился в пятом классе первого лицея Комсомольска-на-Амуре. Указом российского лидера ребенка посмертно наградили орденом Мужества.