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14:38   25 Сентября 2019
Россия

Спасатели разработали требования пожарной безопасности к палаткам для детских лагерей

Спасатели разработали требования пожарной безопасности к палаткам для детских лагерей

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев в среду, 25 сентября, сообщил, что ведомство разработало требования пожарной безопасности к палаткам для детских лагерей. По его словам, спасатели разработали проект национального стандарта, который предусматривает требования пожарной безопасности к материалам и конструктивным особенностям палаток.

Речь идет исключительно о палатках для детских лагерей. МЧС РФ до 1 апреля 2020 года планирует изменить правила противопожарного режима, чтобы регламентировать порядок содержания временных сооружений палаточного типа.

В июле сгорел палаточный лагерь горнолыжного комплекса «Холдоми», который расположен в Солнечном районе Хабаровского края. Выгорели 20 из 26 палаток. Погиб ребенок, позже еще трое скончались в больнице, среди них 11-летний Алексей Мартыненко.

Мальчик помогал девочкам выбраться из горящей палатки, но получил тяжелые ожоги и умер в больнице. Алексей учился в пятом классе первого лицея Комсомольска-на-Амуре. Указом российского лидера ребенка посмертно наградили орденом Мужества.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #детский лагерь #общество #палатки

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