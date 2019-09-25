Власти РФ заинтересованы в рекомендациях Счетной палаты в экономической сфере

Глава государства Владимир Путин заявил, что российским властям необходимы рекомендации Счетной палаты по регулированию экономической и социальной политики. Речь об этом зашла на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля.

«Взвешенные, точные и реалистичные рекомендации ваших коллег, в данном случае Счетной палаты России, по корректировке, настройке текущей экономической и социальной политики, безусловно, востребованы», — подчеркнул президент.

Он отметил, что со Счетной палатой есть соответствующая договоренность. Путин подчеркнул, что правительство страны, а также региональные власти готовы к подобному сотрудничеству.