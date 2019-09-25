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14:42   25 Сентября 2019
Россия

Власти РФ заинтересованы в рекомендациях Счетной палаты в экономической сфере

Власти РФ заинтересованы в рекомендациях Счетной палаты в экономической сфере

Глава государства Владимир Путин заявил, что российским властям необходимы рекомендации Счетной палаты по регулированию экономической и социальной политики. Речь об этом зашла на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля.

«Взвешенные, точные и реалистичные рекомендации ваших коллег, в данном случае Счетной палаты России, по корректировке, настройке текущей экономической и социальной политики, безусловно, востребованы», — подчеркнул президент. 

Он отметил, что со Счетной палатой есть соответствующая договоренность. Путин подчеркнул, что правительство страны, а также региональные власти готовы к подобному сотрудничеству.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #экономика #счетная палата

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