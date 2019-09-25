Ученый из Италии объяснила, почему не боится санкций из-за работы в Крыму

Председатель комиссии этнографии, антропологии и археологии Московского городского отделения (МГО) Русского географического общества (РГО) Стефания Дзини в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» заверила, что не боится санкций из-за работы в Крыму.

«Я работаю в Крыму уже пять лет очень плотно и этого не скрываю. Никогда не было мыслей бояться. Я не политик и не хочу этим заниматься. Я ученый и очень рада, что судьба меня связала с моими соотечественниками, которые живут в Крыму. Я думаю, что итальянские ученые тоже не боятся, потому что мы стараемся отдаляться от политических споров. У нас есть одна задача — делать науку», — сказала Дзини.

Что касается мнения итальянцев о признании Крыма частью России, то, по оценке собеседницы агентства, количество сторонников и противников присоединения разделилось примерно поровну. Итальянская община Крыма, как и большинство жителей полуострова, по словам госпожи Дзини, воссоединение с Россией приветствовали.

«Мы общаемся с сотнями людей. В целом, я бы сказала, что восприятие того, что случилось положительное», — сказала ученый.

В Крыму Стефания Дзини работает вместе с итальянскими и российскими коллегами над проектом «Генуэзские крепости Крыма и черноморско-азовского бассейна». По итогам работы исследователи планируют составить культурно-познавательные маршруты для привлечения туристов. Ученые также ставят цель включить Генуэзские памятники Крыма и черноморско-азовского региона в список культурного наследия ЮНЕСКО.