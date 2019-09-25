Памфилова не поддержала идею сменить главу избиркома Петербурга

Глава ЦИК Элла Памфилова не поддержала идею сменить главу избиркома Санкт-Петербурга Виктора Миненко. По ее словам, она не поддерживает предложение о выражении недоверия.

Памфилова заявила, что для этого есть основания, но все же сейчас не стоит отправлять Миненко в отставку. Также она отметила, что избирком Санкт-Петербурга имеет возможность и право провести анализ ситуации, чтобы учесть ошибки и недоработки.

Кроме того, Памфилова предложила членам комиссии, которые занимают должности много лет, уйти по собственному желанию, таким образом дав властям Петербурга сформировать новый избирком. При этом глава ЦИК отметила, что в комиссии есть и такие профессионалы, которые понимают новые задачи и могут работать.