Визит Путина в Венгрию запланирован на 30 октября

Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил в среду, что визит президента России Владимира Путина в Будапешт намечен на 30 октября.

Информацию о подготовке визита Владимира Путина в Будапешт 30 октября подтвердил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов о том, готовится ли этот визит, Песков ответил:

«Готовится».

О том, что Путин может посетить Будапешт в конце октября 2019 года Песков сообщал журналистам еще в июле текущего года. Тогда он также заявил, что идет работа по подготовке визита российского президента в Венгрию.