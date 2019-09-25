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14:17   25 Сентября 2019
Весь мир

Визит Путина в Венгрию запланирован на 30 октября

Визит Путина в Венгрию запланирован на 30 октября

Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил в среду, что визит президента России Владимира Путина в Будапешт намечен на 30 октября.

Информацию о подготовке визита Владимира Путина в Будапешт 30 октября подтвердил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов о том, готовится ли этот визит, Песков ответил:

«Готовится».

О том, что Путин может посетить Будапешт в конце октября 2019 года Песков сообщал журналистам еще в июле текущего года. Тогда он также заявил, что идет работа по подготовке визита российского президента в Венгрию.

Визит Путина в Венгрию запланирован на 30 октября

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Автор: Александр Люблинский
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