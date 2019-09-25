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14:14   25 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов в среду, 25 сентября, предложил объединить Халк Маслахаты (Народный Совет) и Меджлис (парламент) в единую систему органов представительной и законодательной власти. По его словам, в стране можно создать двухпалатный парламент.

Президент Туркменистана, чтобы разработать предложения по внесению изменений и дополнений в конституцию, подписал указ о создании конституционной комиссии. Меджлису поручили создать рабочую группу, которая изучит и обобщит предложения по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

Предложения Конституционной комиссии по формированию двухпалатного парламента поручили представить в ходе следующего заседания Халк Маслахаты, которое состоится в 2020 году.

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Автор: Анатолий Кубарев
#президент #парламент #общество #туркмения

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