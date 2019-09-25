Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов в среду, 25 сентября, предложил объединить Халк Маслахаты (Народный Совет) и Меджлис (парламент) в единую систему органов представительной и законодательной власти. По его словам, в стране можно создать двухпалатный парламент.

Президент Туркменистана, чтобы разработать предложения по внесению изменений и дополнений в конституцию, подписал указ о создании конституционной комиссии. Меджлису поручили создать рабочую группу, которая изучит и обобщит предложения по внесению изменений и дополнений в Конституцию.