Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент
Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов в среду, 25 сентября, предложил объединить Халк Маслахаты (Народный Совет) и Меджлис (парламент) в единую систему органов представительной и законодательной власти. По его словам, в стране можно создать двухпалатный парламент.
Президент Туркменистана, чтобы разработать предложения по внесению изменений и дополнений в конституцию, подписал указ о создании конституционной комиссии. Меджлису поручили создать рабочую группу, которая изучит и обобщит предложения по внесению изменений и дополнений в Конституцию.
Предложения Конституционной комиссии по формированию двухпалатного парламента поручили представить в ходе следующего заседания Халк Маслахаты, которое состоится в 2020 году.