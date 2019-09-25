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14:06   25 Сентября 2019
Россия

Волонтеров для саммита Россия-Африка ищут в Сочи

Волонтеров для саммита Россия-Африка ищут в Сочи

Волонтеров для саммита Россия-Африка выбирают в Сочи. Горожане отправили уже более четырехсот заявок, но набор продолжается. Добровольцы смогут помочь в организации и проведении саммита и экономического форума.

Свои заявки уже прислали не только жители Краснодарского края, но и москвичи, петербуржцы и волгоградцы. Волонтеры будут встречать официальные делегации африканских стран в аэропорту, помогать им с расселением в гостиницах, а также работать на информационных стойках. В начале октября состоится финальное собеседование с кандидатами в волонтеры.

Организаторы отмечают, что среди участников есть много знакомых лиц, которые уже работали на других важных мероприятиях. Всего выберут 900 человек. Волонтерам должно быть больше 18 лет, они должны разговаривать на иностранных языках и быть общительными. Иногородним волонтерам предоставят жилье. Кроме того, все волонтеры будут обеспечены питанием и экипировкой. Заявку на волонтерство можно оставить на сайте congress.ru.

Саммит и экономический форум Россия-Африка стартует 23 октября и продлится два дня.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сочи #саммит #африка #общество

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