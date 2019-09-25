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14:14   25 Сентября 2019
Весь мир

Власти Молдавии планируют ввести уголовную ответственность за пропаганду нацизма

Власти Молдавии планируют ввести уголовную ответственность за пропаганду нацизма

Лидер Молдавии Игорь Додон заявил о намерении ввести уголовную ответственность за пропаганду нацизма и неонацизма в республике. Речь об этом зашла на встрече с представителями еврейских организаций в Нью-Йорке.

«Сообщил представителям еврейских организаций о президентской законодательной инициативе по введению уголовной ответственности за героизацию и прославление нацизма и неонацизма в Республике Молдова», — написал Додон в Facebook. 

Политик обратил внимание на необходимость активизировать сотрудничество с лидерами международных еврейских организаций. Он подчеркнул, что республика намерена бороться с антисемитизмом. В частности, создать Музей истории евреев, а также разработать факультативную дисциплину, посвященную истории Холокоста.

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Автор: Виктория Разумовская
#молдавия #политика #додон #антисемитизм

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