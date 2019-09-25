Власти Молдавии планируют ввести уголовную ответственность за пропаганду нацизма

Лидер Молдавии Игорь Додон заявил о намерении ввести уголовную ответственность за пропаганду нацизма и неонацизма в республике. Речь об этом зашла на встрече с представителями еврейских организаций в Нью-Йорке.

«Сообщил представителям еврейских организаций о президентской законодательной инициативе по введению уголовной ответственности за героизацию и прославление нацизма и неонацизма в Республике Молдова», — написал Додон в Facebook.

Политик обратил внимание на необходимость активизировать сотрудничество с лидерами международных еврейских организаций. Он подчеркнул, что республика намерена бороться с антисемитизмом. В частности, создать Музей истории евреев, а также разработать факультативную дисциплину, посвященную истории Холокоста.