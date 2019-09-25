Сторонник Навального поливает в соцсетях грязью обкраденного им кандидата в МГД

Сторонники Алексея Навального только на словах способны поддерживать демократические принципы, а на самом деле большинство из них увлечены провокациями и черным пиаром. К примеру, кандидат в Мосгордуму от района Печатники Денис Меркулов решил обратиться за помощью к Навальному, однако столкнулся с обманом и мошенничеством.

Речь идет об оппозиционном блогере Рустаме Билялове, который взял с Меркулова деньги за создание предвыборного ролика, однако заказ попросту не выполнил. Вместо этого он начал активно продвигать другого кандидата в МГД, тоже сторонника Навального. Когда Меркулов потребовал от блогера вернуть деньги, Билялов полил кандидата грязью в соцсетях. ФАН со слов Меркулова приводит подробности этой истории.

Кандидат от партии ЛДПР на выборах в Московскую городскую думу рассказал, что в ходе своей избирательной кампании познакомился со сторонником Навального, который обещал выпустить хороший ролик о политике. Видео планировалось распространить в соцсетях.

«Он местный блогер, у нас с ним была финансовая договоренность», — заметил Меркулов.

Со слов кандидата, Билялов взял половину денег, но ролик так и не сделал. Средства он также не вернул.

«Я ему позвонил, мы с ним поругались, содержание нашего разговора оказалось в Интернете», — заявил кандидат, отметив, что его собеседник является провокатором.

После обнародования записи разговора Белялов не постеснялся вылить на Меркулова много грязи. К этой травле, добавил политик, присоединяются люди, которые активно поддерживают Алексея Навального.

Билялов, по информации собеседника агентства, был волонтером Навального, при этом очень быстро «переобулся». Он был волонтером программы развития Москвы «Наш город», а спустя время у него неожиданно появилась оппозиционная риторика, заметил Меркулов.

«И он такой в нашем районе не один», — добавил член ЛДПР.

По его словам, в Печатниках существует так называемый «народный совет района Печатники», в состав которого входят порядка пяти человек, поддерживающие Дмитрия Гудкова и Алексея Навального. Они не имеют предложений по существу, а вся их риторика сводится к тому, что мэр Москвы Сергей Собянин якобы ничего не сделал для столицы.