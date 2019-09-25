Беглов подписал постановление о формировании петербургского правительства

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании в Законодательном собрании в среду 25 сентября заявил, что подписал постановление о формировании городского правительства.

Как сообщает издание «Невские новости», губернатор выразил депутатам Заксобрания благодарность за поддержку кандидатов на должности вице-губернаторов и представил им новых членов правительства.

Также Беглов представил Заксобранию нового представителя губернатора Петербурга в ЗакСе – Шестерикова Юрия Борисовича, председателя Комитета по внешним связям Петербурга - Григорьева Евгения Дмитриевича, главу Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики – Капитанова Олега Александровича, и главу администрации Колпинского района – Павелия Анатолия Анатольевича.

При этом глава города выразил надежду, что Заксобрание будет сотрудничать с новыми членами правительства города также плодотворно и активно, как и с новыми вице-губернаторами. При этом Беглов напомнил, что для того, чтобы сделать жизнь петербуржцев комфортнее и справиться с вызовами, необходимо объединить усилия.