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 Пострадавшими при пожаре на российском траулере в Норвегии стали 12 человек

Пострадавшими при пожаре на российском траулере в Норвегии стали 12 человек
13:46   25 Сентября 2019
Весь мир

Пострадавшими при пожаре на российском траулере в Норвегии стали 12 человек

Пострадавшими при пожаре на российском траулере в Норвегии стали 12 человек

Пострадавшими при пожаре на российском траулере в Норвегии стали 12 человек. Все они госпитализированы для медицинского осмотра. Врачи подозревают, что они отравились продуктами горения.

Как сообщает телерадиокомпания NRK, всего на борту траулера находилось 29 членов экипажа, из них пострадали 12. Кроме того, местонахождение трех человек остается неизвестным, из разыскивают.

Российский траулер «Бухта Наездник» загорелся в порту Норвегии в городе Тромсе днем в среду, 25 сентября. Дым от пожара был виден издалека.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #пожар #весь мир #норвегия #траулер

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