Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов подписал постановление о формировании петербургского правительства

Беглов подписал постановление о формировании петербургского правительства

 Волонтеров для саммита Россия-Африка ищут в Сочи

Волонтеров для саммита Россия-Африка ищут в Сочи
Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме
Власти Молдавии планируют ввести уголовную ответственность за пропаганду нацизма

Власти Молдавии планируют ввести уголовную ответственность за пропаганду нацизма

 Пострадавшими при пожаре на российском траулере в Норвегии стали 12 человек

Пострадавшими при пожаре на российском траулере в Норвегии стали 12 человек
Беглов подписал постановление о формировании петербургского правительства

Беглов подписал постановление о формировании петербургского правительства

 Волонтеров для саммита Россия-Африка ищут в Сочи

Волонтеров для саммита Россия-Африка ищут в Сочи
Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме
Власти Молдавии планируют ввести уголовную ответственность за пропаганду нацизма

Власти Молдавии планируют ввести уголовную ответственность за пропаганду нацизма

 Пострадавшими при пожаре на российском траулере в Норвегии стали 12 человек

Пострадавшими при пожаре на российском траулере в Норвегии стали 12 человек
13:48   25 Сентября 2019
Россия

Греф считает, что подобные МВФ организации должны умереть

Греф считает, что подобные МВФ организации должны умереть

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что подобные Международному валютному фонду (МВФ) организации  должны умереть. Он назвал их неэффективными, «мертвыми» органами.

Греф считает, что такие организации не способны к самореформе. Глава Сбербанка посоветовал не становиться зависимыми от МВФ, потому что их помощь не принесет никакой пользы. Такое мнение Греф выразил на XIII международном конгрессе организации ИНТОСАИ в среду, 25 сентября.

«У МВФ есть позавчерашние рецепты, которые не принесут никакой пользы. Это, к сожалению, касается большего количества других международных организаций», — резюмировал Греф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сбербанк #греф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...