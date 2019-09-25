Греф считает, что подобные МВФ организации должны умереть
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что подобные Международному валютному фонду (МВФ) организации должны умереть. Он назвал их неэффективными, «мертвыми» органами.
Греф считает, что такие организации не способны к самореформе. Глава Сбербанка посоветовал не становиться зависимыми от МВФ, потому что их помощь не принесет никакой пользы. Такое мнение Греф выразил на XIII международном конгрессе организации ИНТОСАИ в среду, 25 сентября.
«У МВФ есть позавчерашние рецепты, которые не принесут никакой пользы. Это, к сожалению, касается большего количества других международных организаций», — резюмировал Греф.