Спасатели эвакуировали экипаж с горящего в Норвегии российского траулера

Все моряки с российского траулера «Бухта Наездник», на борту которого во время пребывания в норвежском порту Тромсе вспыхнул пожар, эвакуированы на берег.

Об этом в среду сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию компании-судовладельца. Как отмечается, с траулера эвакуированы 29 человек, предварительно, пострадавших среди них нет.

«Весь экипаж эвакуирован на берег. Экипаж траулера 29 человек, пострадавших нет», - заявили журналистам в компании «Мурманский транспортный флот».

Напомним: ранее в среду норвежская полиция сообщила о пожаре и сильном задымлении на борту российского траулера в порту города Тромсе. Причина возгорания по-прежнему не называется.