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 Пострадавшими при пожаре на российском траулере в Норвегии стали 12 человек

Пострадавшими при пожаре на российском траулере в Норвегии стали 12 человек
13:43   25 Сентября 2019
Весь мир

Спасатели эвакуировали экипаж с горящего в Норвегии российского траулера

Спасатели эвакуировали экипаж с горящего в Норвегии российского траулера

Все моряки с российского траулера «Бухта Наездник», на борту которого во время пребывания в норвежском порту Тромсе вспыхнул пожар, эвакуированы на берег.

Об этом в среду сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию компании-судовладельца. Как отмечается, с траулера эвакуированы 29 человек, предварительно, пострадавших среди них нет.

«Весь экипаж эвакуирован на берег. Экипаж траулера 29 человек, пострадавших нет», - заявили журналистам в компании «Мурманский транспортный флот».

Напомним: ранее в среду норвежская полиция сообщила о пожаре и сильном задымлении на борту российского траулера в порту города Тромсе. Причина возгорания по-прежнему не называется.

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Автор: Александр Люблинский
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