Рособрнадзор дал рекомендации по подготовке к итоговому сочинению в школе

Рособрнадзор дал рекомендации старшеклассникам, их родителям и учителям по подготовке и проведению итогового сочинения в этом учебном году. Их направили в регионы страны.

Ведомство уточнило порядок проведения сочинения для всех школьников, включая тех учащихся, у которых ограничены возможности здоровья. Также в рекомендациях описывается система проверки, оценки и обработки результатов. В них есть критерии оценивания сочинений по объему, аргументации, композиции, логике рассуждения, качеству письменной речи и грамотности.

Кроме того, ведомство пояснило особенности открытых тематических направлений сочинений. С ними можно ознакомиться на сайте Рособрнадзора и портале ЕГЭ.