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13:47   25 Сентября 2019
Россия

Рособрнадзор дал рекомендации по подготовке к итоговому сочинению в школе

Рособрнадзор дал рекомендации по подготовке к итоговому сочинению в школе

Рособрнадзор дал рекомендации старшеклассникам, их родителям и учителям по подготовке и проведению итогового сочинения в этом учебном году. Их направили в регионы страны.

Ведомство уточнило порядок проведения сочинения для всех школьников, включая тех учащихся, у которых ограничены возможности здоровья. Также в рекомендациях описывается система проверки, оценки и обработки результатов. В них есть критерии оценивания сочинений по объему, аргументации, композиции, логике рассуждения, качеству письменной речи и грамотности.

Кроме того, ведомство пояснило особенности открытых тематических направлений сочинений. С ними можно ознакомиться на сайте Рособрнадзора и портале ЕГЭ.

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Автор: Виктория Разумовская
#школьники #образование #рособрнадзор #экзамены

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