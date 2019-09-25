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13:33   25 Сентября 2019
Россия

Бизнесмены пригласили Илона Маска в Краснодар, обратившись к нему фразой из мема

Бизнесмены пригласили Илона Маска в Краснодар, обратившись к нему фразой из мема

Краснодарские предприниматели пригласили основателя Space X Илона Маска, обратившись к нему фразой из мема «Как тебе такое?». Как пишут местные СМИ, в американском город городе Хоторн (штат Калифорния), где находится офис Маска, появились баннеры с надписью на латинице русской фразы: «Kak tebe takoe, Elon Musk?».

Также на банере размещен QR-код, при переходе по которому можно попасть на страницу с приглашением на краснодарский форум. Власти не называют имя того, кто разместил баннер, но говорят, что это один из спикеров предстоящего мероприятия.

Интернет-мем «Как тебе такое, Илон Маск?» стал популярен в 2018 году, когда пользователи соцсетей стали публиковать необычные и порой глупые изобретения, предлагая оценить их полезность Илону Маску.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #краснодар #общество #илон маск

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