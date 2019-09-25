Ледовый дворец загорелся на западе Москвы

Возгорание в ледовом дворец «Каток» на западе Москвы произошло в среду днем.

Пожар распространился по площади 600 квадратных метров. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по Москве, к настоящему моменту пожарные локализовали возгорание.

«Поступило сообщение о загорании по адресу: улица Большая Филевская дом 22, строение 15, где происходит загорание в отдельно стоящем административном здании на общей площади порядка 600 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Причина возгорания в ледовом дворце на данный момент не называется. По предварительной информации, в результате пожара пострадавших нет.