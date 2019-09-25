Крупнейший в мире аэропорт Дасин заработал в Китае

Председатель КНР Си Цзиньпин на торжественной церемонии объявил об открытии нового международного аэропорта Дасин. Об этом пишет People's Daily в среду, 25 сентября.

Изначально воздушную гавань планировалось открыть 30 сентября, но стало известно, что первые рейсы аэропорт примет уже в среду. Дасин находится в 46 километрах к югу от центра Пекина. Его строительство обошлось в 80 миллиардов юаней (11,7 миллиардов долларов).

Главная причина строительства «Дасина» заключалась в разгрузке международного аэропорта «Шоуду», у которого самый плотный трафик в мире. Строительство аэропорта стартовало 15 марта 2016 года. Си Цзиньпин лично контролировал проект.

Ожидается, что к 2025 году пропускная способность «Дасина» составит 72 миллиона пассажиров в год. Новый аэропорт будет оснащен четырьмя взлетно-посадочными полосами, в год он сможет принимать до 620 тысяч рейсов.