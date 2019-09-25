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13:23   25 Сентября 2019
Россия

Минобороны РФ доставило в Арктику 30 тысяч тонн грузов

Минобороны РФ доставило в Арктику 30 тысяч тонн грузов

Грузовые суда «Оборонлогистики» в этому году выполнили 11 рейсов в пункты Арктики и на архипелаг Новая Земля. Они доставили 30 тысяч тонн военных и строительных грузов. 

В военном ведомстве отметили, что на борту судов находились строительные материалы, вооружение, военная техника. В частности, в поселок Белушья Губа на Новой Земле были доставлены материальные средства для оборудования новой школы. В основном суда загружались в портах Мурманска, Архангельска, Владивостока, Ванино, Петропавловска-Камчатского. 

Из региона в рамках программы по очистке было вывезено около трех тысяч тонн металлолома и устаревшей техники.

«Оборонлогистика» определена единственным исполнителем осуществляемых Минобороны РФ работ и услуг в 2019 и 2020 году, связанных с доставкой грузов в Арктическую зону РФ и Дальневосточный регион.

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Автор: Виктория Разумовская
#минобороны #арктика #общество

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