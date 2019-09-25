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13:16   25 Сентября 2019
Россия

Москва и Токио прорабатывают возможность поставок водорода в Японию

Москва и Токио прорабатывают возможность поставок водорода в Японию

Представитель «Русатом Оверсиз» в среду, 25 сентября, сообщил, что российская компания и японское Агентство по природным ресурсам и энергетике министерства экономики, торговли и промышленности подписали в Токио соглашение о сотрудничестве. По его словам, Москва и Токио договорились совместно разрабатывать технико-экономическое обоснование пилотного проекта экспорта водорода из РФ в Японию.

Согласно соглашению, стороны рассмотрели в пилотном экспортном проекте возможность производства водорода для японского рынка методом электролиза​​​. Москва и Токио разработают технико-экономическое обоснование в 2020–2021 годах.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #япония #росатом #водород

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