Максима Шаскольского утвердили на должность вице-губернатора Петербурга

Депутаты Законодательного собрания утвердили назначение Максима Шаскольского на пост вице-губернатора Петербурга. Он будет курировать вопросы энергетики и тарифного регулирования.

Заседание проходит в Мариинском дворце в среду, 25 сентября. Предложенного губернатором Петербурга Максима Шаскольского поддержали 42 парламентария, против высказался один, еще один воздержался.

Шаскольский будет отвечать за вопросы энергетики и тарифного регулирования. Вице-губернатор координировать деятельность комитета по тарифам и комитета по энергетике и инженерному обеспечению.