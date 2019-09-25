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12:49   25 Сентября 2019
Россия

Максима Шаскольского утвердили на должность вице-губернатора Петербурга

Максима Шаскольского утвердили на должность вице-губернатора Петербурга

Депутаты Законодательного собрания утвердили назначение Максима Шаскольского на пост вице-губернатора Петербурга. Он будет курировать вопросы энергетики и тарифного регулирования.

Заседание проходит в Мариинском дворце в среду, 25 сентября. Предложенного губернатором Петербурга Максима Шаскольского поддержали 42 парламентария, против высказался один, еще один воздержался.

Шаскольский будет отвечать за вопросы энергетики и тарифного регулирования. Вице-губернатор координировать деятельность комитета по тарифам и комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #вице-губернатор #шаскольский

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