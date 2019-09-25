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13:11   25 Сентября 2019
Россия

Синоптики пообещали москвичам возвращение тепла

Синоптики пообещали москвичам возвращение тепла

Жителей московского региона в скором времени ожидает небольшое потепление – температура воздуха прогреется до плюс 10-15 градусов.

Об этом в среду заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, слова которого приводит телеканал «360».

«Завтра мы прогнозируем, что в Москве ночью температура будет от 0 до +2 градусов, дневная температура — от +10 до +12. Это заметно выше, чем вчера и сегодня на 3-4 градуса», - пообещал Вильфанд, отметив, что и ночи станут теплее – до +3 - +5 градусов.

По его словам, комфортная погода продержится в Москве до 30 сентября, при чем 29 и 30 числа воздух может прогреться до плюс 15 градусов, но небо будет затянуто облаками.

Сейчас в столице и Московской области, отметил синоптик, температура держится примерно на два градуса ниже климатической нормы. В октябре, по его словам, погода также может порадовать москвичей, хотя ждать 20-градусного тепла уже, конечно, не стоит.

«В октябре еще возможно повышение температур до +13+15 градусов и при ясной солнечной погоде этот период можно ассоциировать с поздним бабьим летом», - заключил Вильфанд.

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Автор: Александр Люблинский
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