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12:42   25 Сентября 2019
Россия

Депутаты ЗакСа Петербурга утвердили Совершаеву на пост вице-губернатора

Депутаты ЗакСа Петербурга утвердили Совершаеву на пост вице-губернатора

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга утвердили Любовь Совершаеву на пост вице-губернатора города. Заседание проходит в Мариинском дворце 25 сентября, в среду.

Голосование шло в электронном виде, результаты на табло не выводились. За кандидатуру Совершаевой проголосовали 44 депутата, трое высказались против, один человек воздержался. В результате Любовь Совершаева возглавит администрацию города, также ей предстоит координировать работу комитета информатизации и связи.

Кандидатуры на пост вице-губернаторов были представлены губернатором Александром Бегловым, который заявил, что уверен во всех своих соратниках, так как они доказали свою компетентность умением активно работать и добиваться результатов. Депутат Оксана Дмитриева заявила, что поддерживает Любовь Совершаеву, а «Партия роста» считает ее личностью, которая объединяет всех вице-губернаторов, так как соединяет в себе отличные деловые и профессиональные качества.

Ранее вице-губернаторами Санкт-Петербурга были утверждены Анна Митянина, Владимир Княгинин, Николай Бондаренко, Эдуард Батанов, Владимир Кириллов, Евгений Елин, Олег Марков, Николай Линченко.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #петербург #политика #совершаева

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