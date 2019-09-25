Комитет ГД по финрынку одобрил к первому чтению проект о либерализации ОСАГО

Члены Комитета Государственной думы по финансовому рынку в среду, 25 сентября, порекомендовали нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который направлен на либерализацию обязательного страхования автогражданской ответственности и увеличение до двух миллионов рублей предельного размера возмещения, если водитель причинил вред жизни или здоровью потерпевшего.

Документ необходим, чтобы индивидуализировать тарифы ОСАГО для конкретного страхователя и создать условия для перехода к регулированию, которое обеспечит условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и по неценовым факторам​​​.

Страховщики вправе самостоятельно определять тариф в пределах установленного Банком РФ коридора. Также при расчете стоимости страховщики вправе учитывать характеристики вождения и наличие у водителя неоднократных наказаний за нарушения правил дорожного движения. Госдума рассмотрит законопроект 8 октября.