Соболь без прически и макияжа понравилась в Instagram только ботам Навального

Провалившийся на стадии регистрации бывший кандидат в депутаты Мосгордумы, протеже Алексея Навального Любовь Соболь выложила в своем профиле в Instagram фотографию с лохматыми волосами и без макияжа. Однако вряд ли юрист ФБК рассчитывала на столь негативную реакцию пользователей, отмечает издание «Народные новости».

Подписчики явно были разочарованы тем, как на самом деле выглядит Соболь. Комментаторы считают, что блондинка похожа на Лешего, Бабу Ягу или страдающую алкоголизмом. По мнению комментаторов, волосы Любови напоминают скорее мочалку, швабру и даже изрезанное махровое полотенце. Многие напомнили девушке про существование тонального крема и расчесок, которые не так уж сложно приобрести.

Спасти положение в команде Навального по привычке решили при помощи ботов, которые спешно начали строчить десятки комплиментарных комментариев под фотографией Соболь. Проплаченные комментаторы похвалили юриста Навального за смелость, а также написали о том, что Любовь и в таком виде выглядит привлекательно.

Судя по всему, данный снимок Соболь выложила в соцсеть с определенными целями. Во-первых, в команде блогера Навального попытались сделать недополитика «ближе к народу», во-вторых, при помощи «естественного» внешнего вида завоевать симпатии женской аудитории, и в-третьих, всклокоченными, как после бурной ночи, волосами и кружевным бельем угодить мужской. Однако в результате Соболь выглядит скорее отталкивающе, нежели притягательно.

Судя по тому, как протеже Навального выглядит, ей пора отдохнуть, а также уволить политтехнолога, посоветовавшего ей выложить такой снимок. Хотя, возможно, Любовь притворила в жизнь замысел специалиста уж слишком буквально, ведь «натуральный вид» не означает неопрятность. А черные бретели кружевного бра и вовсе выдают незнание элементарных правил приличия, которых люди «серьезных» профессий должны придерживаться.

Ранее в подмосковном Марьино был нашли штаб с платными комментаторами, работавшими на скандально известного блогера Навального. Эксперты этой новости не сильно удивились. Многие считают, что является «королем» соцплощадок типа Twitter, которые он использует для манипуляции людьми и создания видимости «общественной поддержки своих начинаний».