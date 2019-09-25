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12:53   25 Сентября 2019
Весь мир

Россия планирует поставить в Венесуэлу 1,5 миллиона доз вакцины против гриппа

Россия планирует поставить в Венесуэлу 1,5 миллиона доз вакцины против гриппа

Россия планирует поставить в Венесуэлу 1,5 миллиона доз вакцины против гриппа. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на переговорах с лидером Боливарианской республики Николасом Мадуро. 

«В ближайшее время мы намерены поставить 1,5 миллиона доз вакцины против гриппа. А на постоянной основе мы могли бы поставлять до пяти миллионов доз», — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что одним из важнейших направлений сотрудничества Москвы и Каракаса является сфера медицины и здравоохранения. Россия готова поставлять Венесуэле некоторые лекарства и медикаменты. 

Путин напомнил, что в республике также реализуются масштабные инвестиционные проекты в области энергетики. Всего РФ проинвестировала около четырех миллиардов долларов в экономику Венесуэлы.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #экономика #медицина #венесуэла #мадуро

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