Россия планирует поставить в Венесуэлу 1,5 миллиона доз вакцины против гриппа. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на переговорах с лидером Боливарианской республики Николасом Мадуро.

«В ближайшее время мы намерены поставить 1,5 миллиона доз вакцины против гриппа. А на постоянной основе мы могли бы поставлять до пяти миллионов доз», — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что одним из важнейших направлений сотрудничества Москвы и Каракаса является сфера медицины и здравоохранения. Россия готова поставлять Венесуэле некоторые лекарства и медикаменты.

Путин напомнил, что в республике также реализуются масштабные инвестиционные проекты в области энергетики. Всего РФ проинвестировала около четырех миллиардов долларов в экономику Венесуэлы.