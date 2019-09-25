Россия планирует поставить в Венесуэлу 1,5 миллиона доз вакцины против гриппа
Россия планирует поставить в Венесуэлу 1,5 миллиона доз вакцины против гриппа. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на переговорах с лидером Боливарианской республики Николасом Мадуро.
«В ближайшее время мы намерены поставить 1,5 миллиона доз вакцины против гриппа. А на постоянной основе мы могли бы поставлять до пяти миллионов доз», — сказал Путин.
Президент РФ отметил, что одним из важнейших направлений сотрудничества Москвы и Каракаса является сфера медицины и здравоохранения. Россия готова поставлять Венесуэле некоторые лекарства и медикаменты.
Путин напомнил, что в республике также реализуются масштабные инвестиционные проекты в области энергетики. Всего РФ проинвестировала около четырех миллиардов долларов в экономику Венесуэлы.
«Россия в целом проинвестировала примерно $4 млрд в экономику Венесуэлы»: Владимир Путин принял в Кремле Николаса Мадуро pic.twitter.com/sNKM7L1dOS— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 25, 2019