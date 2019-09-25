Специальный посланник ООН по Ливии Гасан Саламе встретился с вице-премьером и главой МИД Кувейта шейхом Сабахом Халидом аль-Хамадом ас-Сабахом на полях Генассамблеи ООН в среду, 25 сентября.

Стороны обсудили последние события в Ливии, а также вклад Кувейта в качестве члена Совета Безопасности в урегулирование ливийского кризиса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном миссией ООН в Twitter.

Напомним, в 2011 году в Ливии началась гражданская война. Был убит лидер Ливии Муаммар Каддафи, после чего в стране воцарился политический кризис. Сейчас в государстве действует двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия (ПНС), которое создано при поддержке ООН и ЕС, а восток находится под контролем избранного народом парламента.

Ранее 23 сентября сообщалось, что Ливийская национальная армия, которой руководит Халифа Хафтар, за последние два дня ликвидировала 90 военнослужащих ПНС, осевшего в Триполи, ранены еще 150 армейцев.