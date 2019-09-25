Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов подписал постановление о формировании петербургского правительства

Беглов подписал постановление о формировании петербургского правительства

 Волонтеров для саммита Россия-Африка ищут в Сочи

Волонтеров для саммита Россия-Африка ищут в Сочи
Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме
Визит Путина в Венгрию запланирован на 30 октября

Визит Путина в Венгрию запланирован на 30 октября

 Власти Молдавии планируют ввести уголовную ответственность за пропаганду нацизма

Власти Молдавии планируют ввести уголовную ответственность за пропаганду нацизма
Беглов подписал постановление о формировании петербургского правительства

Беглов подписал постановление о формировании петербургского правительства

 Волонтеров для саммита Россия-Африка ищут в Сочи

Волонтеров для саммита Россия-Африка ищут в Сочи
Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме

«Нафтогаз» заявил, что Украина готова к зиме
Визит Путина в Венгрию запланирован на 30 октября

Визит Путина в Венгрию запланирован на 30 октября

 Власти Молдавии планируют ввести уголовную ответственность за пропаганду нацизма

Власти Молдавии планируют ввести уголовную ответственность за пропаганду нацизма
12:40   25 Сентября 2019
Весь мир

Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирование в республике

Cпецпосланник ООН по Ливии обсудил с главой МИД Кувейта урегулирование в республике

Специальный посланник ООН по Ливии Гасан Саламе встретился с вице-премьером и главой МИД Кувейта шейхом Сабахом Халидом аль-Хамадом ас-Сабахом на полях Генассамблеи ООН в среду, 25 сентября.

Стороны обсудили последние события в Ливии, а также вклад Кувейта в качестве члена Совета Безопасности в урегулирование ливийского кризиса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном миссией ООН в Twitter.

Напомним, в 2011 году в Ливии началась гражданская война. Был убит лидер Ливии Муаммар Каддафи, после чего в стране воцарился политический кризис. Сейчас в государстве действует двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия (ПНС), которое создано при поддержке ООН и ЕС, а восток находится под контролем избранного народом парламента.

Ранее 23 сентября сообщалось, что Ливийская национальная армия, которой руководит Халифа Хафтар, за последние два дня ликвидировала 90 военнослужащих ПНС, осевшего в Триполи, ранены еще 150 армейцев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#оон #ливия #генассамблея оон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...