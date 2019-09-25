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Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга

Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга

 Олега Маркова утвердили на пост вице-губернатора Петербурга

Олега Маркова утвердили на пост вице-губернатора Петербурга
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12:21   25 Сентября 2019
Россия

Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга

Депутаты ЗакСа утвердили Анну Митянину на пост вице-губернатора Петербурга

Депутаты петербургского Законодательного собрания в среду, 25 сентября, утвердили Анну Митянину на должность вице-губернатора. Провели электронное голосование без вывода результатов на табло, передают «Невские новости».

За кандидатуру Митяниной проголосовали 41 депутат, против — четверо. Никто не воздержался. Теперь Анна Митянина отвечает за решение вопросов социальной и демографической политики Северной столицы, также координирует социальную защиту, здравоохранение, санитарно-эпидемиологическое благополучие петербуржцев, труд и занятость населения.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #петербург #заксобрание #общество

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