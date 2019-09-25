Глава совета при президенте Ливии встретился с представителями нефтяных компаний США

Глава совета при президенте Ливии Файез Саррадж встретился с представителями нефтяных и инвестиционных компаний США. Встреча состоялась в рамках Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

Должностным лицам американских компаний Саррадж рассказал о текущих проблемах нефтяного сектора Ливии после случившейся восемь лет назад революции в стране, после которой добыча ресурса резко сократилась из-за политики и проблем с безопасностью. Саррадж отметил, что Ливия продолжает увеличивать производительность и получать не менее двух миллионов баррелей нефти за сутки.

По словам Файеза Сарраджа, встречи в рамках Генассамблеи ООН помогут благотворно повлиять на видение развития Ливии в сфере экономики, так как нефть — это единственный источник дохода. По словам главы совета при президенте Ливии, власти страны активно трудятся, чтобы исправить законодательство и условия труда, тем самым активизируя работу инвесторов в нефтяном секторе страны. Как заявил Саррадж, ПНС хочет расширения сотрудничества с США.